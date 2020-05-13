【餐飲從此不一樣】漢堡王母企料營運模式「永遠轉變」
2020年05月13日 20:20
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，連鎖咖啡店Tim Hortons與連鎖快餐品牌漢堡王(Burger King)母公司餐飲品牌國際(RBI)認為，在疫情後，餐飲服務業需要在可預見的未來中進行轉變，甚至可能是「永遠轉變」。
該公司行政總裁Jose Cil表示，隨着政府開始重啟經濟，公司正為顧客回歸做準備，也考慮提供員工更舒適和可重複使用的口罩，成為標準制服的一部分。RBI也將通過智能手機應用程式(App)來提高顧客的訂購能力，並增加了路邊取貨(curbside pickup)服務。至於餐廳內部，無論當地法規如何，都將確保顧客的安全距離。
該公司在美國地區，有超過95%店舖都是通過外賣和運送的方式來供應食物，目前近1,000間門市已重開。
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