新盤UPDATES：競爭白熱化 上車客爭奪戰開始！
2020年05月13日 20:20
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新界西北區兩大新盤正面對撼，掀起新一輪上車客爭奪戰，而多個市區項目亦逐步加強軟銷，整體市場競爭料漸趨白熱化。
●Wetland第2期首批140伙 最平每呎9701元
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368元，與一期相若，形容為全城注目價。首批包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。
新地代理總經理胡致遠稱，因應疫情，是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦會探測參觀人士體溫，每小時消毒，並提供消毒用品等。
雷霆指出，項目於本周五(15日)起開放示範單位，視乎市場反應決定開售時間。他又稱，近日疫情已見受控，下半年樓市表現料較佳，全年樓價可望錄得溫和升幅。
資料顯示，項目1期於去年12月公布推出首張價單，提供142伙標準戶，折實平均呎價11,388元，折實售價約481萬至740萬元，呎價由9,988至12,302元，最平為兩房戶。首批實用面積410至696方呎。
●中原料Wetland Seasons Park2期首批可沽清
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情期間積累的購買力，正紛紛釋放，天水圍Wetland Seasons Park第2期公布首張價單，折實平均呎價與項目第1期相若，相信可延續首期的熱烈銷情。由於價錢吸引，相信首批單位可「一Q清枱」。若加推單位幅度加價2至3%，相信市場仍可承受，料全盤可沽清。
●美聯指Wetland Seasons Park2期開價略低同區二手價
美聯住宅部行政總裁布少明表示，天水圍Wetland Seasons Park 第2期首批單位的折實平均呎價僅11,368元，略低於1期首批單位的11,388元，勢吸引用家及投資客入市。
他指出，現時區內二手屋苑例如嘉湖山莊及慧景軒等 ，平均呎價約1.15萬元。發展商是次以低同區二手價推盤，具加價加推空間，預計落成後呎租接近30元，回報率約3厘。
●OMA by the Sea落實周日開售268伙
永泰地產(00369)旗下屯區新盤OMA by the Sea，一周內連環3度推出單位，周三(13日)以原價加推第3號價單，涉及52伙，間隔涵蓋開放式、兩房及首度登場的兩房天台戶，折實平均呎價約12,851港元，項目更落實於周日(17日)開售價單全數268伙。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目首輪銷售的單位，超過9成折實售價低於600萬元。
●龍譽錄交易未有進展個案
保利置業集團(00119)位於啟德的現樓項目龍譽，錄得交易未有進展個案，據成交紀錄冊，項目1A座26樓A室，於本月2日以2,630.91萬港元售出，惟簽訂臨時買賣合約後更沒有進展。該單位實用面積835方呎，早前成交呎價31,508元。
而項目第5座地下及1樓C8室，實用面積1,314方呎，花園面積446方呎，成交價4,354.85萬元，呎價33,142元。
●利奧坊‧曦岸邀請港姐冠軍拍片介紹展銷廳
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊．曦岸，樓書周二(5月12日)已上網，銷售部署進入直路。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，今日已開放項目展銷廳及示範單位予代理參觀，並進行簡介會，預計最快月內以貼市價開售。
除標準戶外，項目28樓設4伙連天台特色戶，單位實用面積介乎539至687方呎，全數設內置樓梯直達天台，私隱度高。而5樓則屬連平台單位，間隔由開放式至兩房，平台面積由42至162方呎不等。
另方面，項目會所由兩位日本殿堂級大師，包括有「植物獵人」之稱的園藝大師西畠清順，及國際殿堂級室內設計師森田恭通攜手打造，為進一步讓大眾了解其設計特色。
發展商更特別邀請2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，短片將於短期內發布。有運動健身習慣的黃嘉雯稱，對該盤會所的懸浮健身室一見鍾情，並指感覺猶如在「飛船」健身，非常特別。
●本月首12日新盤市場已錄約547伙交投
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，5月首12日新盤售出約547伙，較上月同期約170伙大升約2.2倍。若以實用呎價劃分，期內實用呎價逾3萬元的單位共有44伙，比起上月同期僅5伙大升約7.8倍，當中啟德龍譽佔24伙最多，而西半山THE RICHMOND亦佔10伙。