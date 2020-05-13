新盤UPDATES：競爭白熱化　上車客爭奪戰開始！

新界西北區兩大新盤正面對撼，掀起新一輪上車客爭奪戰，而多個市區項目亦逐步加強軟銷，整體市場競爭料漸趨白熱化。

●Wetland第2期首批140伙 最平每呎9701元

新地代理總經理胡致遠稱，因應疫情，是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦會探測參觀人士體溫，每小時消毒，並提供消毒用品等。

雷霆指出，項目於本周五(15日)起開放示範單位，視乎市場反應決定開售時間。他又稱，近日疫情已見受控，下半年樓市表現料較佳，全年樓價可望錄得溫和升幅。

資料顯示，項目1期於去年12月公布推出首張價單，提供142伙標準戶，折實平均呎價11,388元，折實售價約481萬至740萬元，呎價由9,988至12,302元，最平為兩房戶。首批實用面積410至696方呎。

●中原料Wetland Seasons Park2期首批可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情期間積累的購買力，正紛紛釋放，天水圍Wetland Seasons Park第2期公布首張價單，折實平均呎價與項目第1期相若，相信可延續首期的熱烈銷情。由於價錢吸引，相信首批單位可「一Q清枱」。若加推單位幅度加價2至3%，相信市場仍可承受，料全盤可沽清。

●美聯指Wetland Seasons Park2期開價略低同區二手價

美聯住宅部行政總裁布少明表示，天水圍Wetland Seasons Park 第2期首批單位的折實平均呎價僅11,368元，略低於1期首批單位的11,388元，勢吸引用家及投資客入市。

他指出，現時區內二手屋苑例如嘉湖山莊及慧景軒等 ，平均呎價約1.15萬元。發展商是次以低同區二手價推盤，具加價加推空間，預計落成後呎租接近30元，回報率約3厘。

●OMA by the Sea落實周日開售268伙

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目首輪銷售的單位，超過9成折實售價低於600萬元。

●龍譽錄交易未有進展個案

而項目第5座地下及1樓C8室，實用面積1,314方呎，花園面積446方呎，成交價4,354.85萬元，呎價33,142元。

●利奧坊‧曦岸邀請港姐冠軍拍片介紹展銷廳

除標準戶外，項目28樓設4伙連天台特色戶，單位實用面積介乎539至687方呎，全數設內置樓梯直達天台，私隱度高。而5樓則屬連平台單位，間隔由開放式至兩房，平台面積由42至162方呎不等。

另方面，項目會所由兩位日本殿堂級大師，包括有「植物獵人」之稱的園藝大師西畠清順，及國際殿堂級室內設計師森田恭通攜手打造，為進一步讓大眾了解其設計特色。

發展商更特別邀請2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，短片將於短期內發布。有運動健身習慣的黃嘉雯稱，對該盤會所的懸浮健身室一見鍾情，並指感覺猶如在「飛船」健身，非常特別。

●本月首12日新盤市場已錄約547伙交投

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，5月首12日新盤售出約547伙，較上月同期約170伙大升約2.2倍。若以實用呎價劃分，期內實用呎價逾3萬元的單位共有44伙，比起上月同期僅5伙大升約7.8倍，當中啟德龍譽佔24伙最多，而西半山THE RICHMOND亦佔10伙。