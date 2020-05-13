【股王業績】龐寶林指給予市場信心 短期上望438元
2020年05月13日 20:22
東網電視更多新聞短片
東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，在疫情衝擊下，騰訊(00700)首季業務增長依然強勁，隨着內地復工復產步伐加快，以及「兩會」行情利好新經濟行業，騰訊第二季業績將持續做好。其中網絡遊戲業務方面，國內於本月才陸續復課，停課期間的活躍用戶依然多；加上海外疫情嚴峻，限制外出措施短期內仍持續，第二季海外遊戲用戶仍保持高速增長。他認為，市場對騰訊第二季業績相當樂觀，有利股價向上。他預計，騰訊短期上試438元，中長線則上望440至450元。
不過，龐氏提醒，網絡廣告業務的復甦進度較其他業務慢，拖累整體盈利。內地近期經濟數據表現不理想，反映復甦時間漫長。企業投資信心不足及商品需求下降亦打擊廣告收入。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！