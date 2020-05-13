樓價UPDATES：買家加快入市　屯門卓爾居閃賣718萬

二手市轉旺，買家加快入市，屯門卓爾居中層單位，放盤不足24小時，即以屋苑兩房單位今年最高價718萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山廣堅大廈中層B室，實用面積436方呎，兩房改一房間隔，望市景，以950萬元成交，實用呎價21,789元，原業主於2010年11月購入上述單位，當時作價593萬元，持貨逾9年至今轉手，帳面獲利357萬元，單位期內升值60%。

●灣仔聖佛蘭士大廈低層B室，實用面積209方呎，開放式間隔，去年12月放盤，叫價480萬元，最終減30萬元以450萬元易手，實用呎價21,531元，新買家屬於上車用家，見低息環境下決定轉租為買。

●北角健威花園E座低層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，今年四月開始放盤，原業主開價760萬元，經議價後減價20萬元或約2.6%，終以740萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,592元，原業主於2015年1月以約535萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約205萬元，物業升值約38%。

●北角南珠大廈高層B室，實用面積281方呎，一房一廳間隔，望樓景，原先開價498萬元，放盤4個月，累減58萬元，減幅達11.6%，終以440萬元沽出，實用呎價15,658元，低市價約5%，原業主於2011年10月購入上址，當時作價233萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利207元離場，單位期內升值約89%。

●北角和富中心15座低層D室，實用面積733方呎，三房間隔，以1,228萬元易手，實用呎價16,753元，原業主於2015年8月以950萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利278萬元，單位升值29%。

●鰂魚涌太古城5月至今錄得19宗成交，平均實用呎價21,260元，該盤銀星閣中層B室，實用面積809方呎，套三房間隔，兩日前放盤，連租約叫價1,750萬元，外區換樓客於無睇樓的情況下以1,720萬元入市，實用呎價21,261元，原業主於2000年9月以425萬元買入，持貨20年，帳面獲利1,295萬元，單位升值超過3倍。

●鰂魚涌南豐新邨5月至今，錄得7宗買賣成交，包括8座低層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，叫價約720萬元，議價後單位以700萬元獲承接，實用呎價約為18,373元，新買家為同區上車客，見市況轉旺，故加快入市。

●西灣河逸濤灣秋盈閣低層A室，實用面積約563方呎，兩房間隔，外區租客以月租約24,000元承租，實用呎租約42.6元，業主於2007年11月份以約430萬元購入上，以目前租金計算，租金回報約6.7厘水平。

●小西灣藍灣半島2座中層H室兩房戶，實用面積436方呎，間隔屬兩房戶，望內園景及山景，獲買家以750萬元買入，實用呎價約17,202元，原業主於2010年4月以330萬購入，持貨10年，帳面升值127.3%，獲利約420萬元，新買家為本區客。

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九龍區

●將軍澳峻瀅2期3座低層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，成交價890萬元，實用呎價約12,043元，原業主於2015年6月以約666.8萬元購得，是次轉手帳面獲利223.2萬元，升值約33.5%。

●將軍澳CAPRI第7座高層A室，實用面積554方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以930萬元成交，實用呎價16,787元，原業主於2015年12月以731萬元入市上址，持貨近4年半，現轉手帳面獲利199萬元離場，單位升值約27%。

●將軍澳天晉II第1A座中層A室，實用面積551方呎，兩房間隔，享中央公園景，議價後以970萬元易手，實用呎價17,604元，新買家為同區客，原業主於2013年2月以約587.36萬元一手購入單位，持貨逾7年，是次沽貨帳面獲利382.64萬元離場，單位升值65%。

●將軍澳南豐廣場本月錄首宗成交，單位為5座低層G室，實用面積約375方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價638萬元，經議價後減價12萬元或約2%，以626萬元易主，實用呎價約16,693元，原業主於2017年3月以523.8萬元買入。剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約102.2萬元，單位升值約20%。

●將軍澳公屋景林邨景棉樓高層8室，實用面積485平方呎，三房一廳間隔，叫價385萬元，減價35萬元，減幅9.1%，區外客於未補價第二市場以350萬元購入，實用呎價7,216元，原業主於2001年8月購入上址，當時作價20.6萬元，持貨18年多至今沽售，帳面獲利329.4萬元，單位期內升值近16倍。

●牛池灣曉暉花園2座高層F室，實用面積464方呎，兩房兩廳間隔，外望景觀開揚，原先開價750萬元，減價45萬元或6%，以705萬元沽出，實用呎價15,194元，原業主早於1998年購入，當時作價222萬元，持貨至今轉售，帳面獲利483萬元，單位22年升值近2.2倍。

●旺角百利達廣場高層G室，實用面積約454方呎，兩房設計，叫價830萬元，經議價後減35萬或約4%，最後以795萬元沽出，實用呎價約17,511元，原業主約於2010年2月以約320萬元購入，持貨10年，轉手帳面獲利475萬元離場，賺價約1.5倍。

●大角咀形品・星寓低層K室，一房間隔，實用面積約394方呎，以680萬元放盤1個月，後獲外區客接洽，議價後減價2萬元，以約678萬元成交，實用呎價約17,208元，新買家為情侶，希望購置新居準備結婚之用，睇樓一次即拍板入市。

●西南九龍匯璽2B座中高層E室，實用面積351方呎，一房間隔，成交價861萬元，實用呎價約24,530元，新買家原先心儀項目另一個中層單位，涉資額約843萬元，見上址位處更高層，而且兩者做價僅相差18萬元，逐決定轉移目標承接。

●奧運站帝柏海灣1座中層E室，實用面積1,014方呎，套三房間隔，前臨海景，最初開價2,400萬元，以2,308萬元連租約易手，實用呎價22,761元，售價較銀行估值低約8%，新買家為換樓客，不惜連租約購入單位，先收租後自用，上址現時月租4.3萬元，買家暫可享2.2厘租金回報。

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新界區

●屯門卓爾居本月錄得2宗成交，已追平上月全月成交量，其中2座中層E室，實用面積520方呎，兩房間隔，享河景，同類放盤罕有，單位現有租客居住，不能睇樓，日前傍晚放盤，叫價748萬元，放盤不足24小時，翌日早上極速獲買家承接，議價後以718萬元成交，實用呎價13808元，做價創屋苑兩房單位今年新高。

●東涌藍天海岸5座低層E室，兩房間隔，實用面積約492方呎，向南享山景，原業主叫價約650萬元放盤約半年，吸引外區首置客承接，客人未有上門睇樓，即火速入市，雙方議價後以652萬元成交，實用呎價約13,252元。

●東涌映灣園2座中層A室，實用面積約941方呎，套三房連儲物房間隔，望園景，區內換樓客睇樓兩次即決定承接上址，原業主叫價約960萬元放售單位，雙方議價後終以936萬元成交，實用呎價約9,947元，原業主於2004年11月以約323萬元購入上述物業，是次轉手帳面大幅獲利約613萬元，物業升值約1.9倍。

●東涌區本月暫錄得58宗成交，當中指標屋苑映灣園成交最多，已成交15宗，該盤12座高層D室，實用面積647方呎，三房間隔，享山景，剛以725萬元易手，實用呎價11,206元，原業主於2006年2月以225.5萬元買入，持貨約14年，帳面獲利499.5萬元，期內升值約2.2倍。

●馬灣珀麗灣本月暫錄9宗成交，屋苑21座高層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，於上月開價650萬元放盤，近日微減2萬元，即獲上車客承接，成交價648萬元，實用呎價13,224元，原業主於2014年1月以422萬元買入單位，持貨6年轉售單位，帳面獲利226萬元或53%。

●青衣藍澄灣1座低層B室，實用面積約485方呎，兩房兩廳間隔，望園景，原業主微減2.3萬元，以597.7萬元獲買家承接，實用呎價約12,324元，原業主於2011年2月以269萬元購入上述單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約328.7萬元，物業升值逾1.2倍。

●屯門居屋新圍苑A座高層8室，實用面積401方呎，兩房一廳設計，單位正處於生約交吉期，買家雖未有視察單位內籠，但曾睇過同類型單位及相片，為鄰近家人居住方便照應，終決定於已補價自由市場以420萬元購入自用，實用呎價10,474元，原業主於2017年以約353.8萬元購入，持貨剛屆滿3年期鬆綁後沽貨，帳面獲利約66.2萬。

●元朗映御本月6宗成交，日前1座低層L室，實用面積300方呎，開放式設計，以452萬元沽出，實用呎價約15,067元，原業主於2016年5月328萬元一手買入單位，現轉售單位，帳面獲利124萬元或38%，屋苑本月成交當中，開放式戶佔1宗，其餘5宗為一房戶成交，平均實用呎價約13,985元。

●粉嶺逸峯3座低層A室成交，實用面積615方呎，套三房間隔，原先叫價810萬元，輕微議價10萬元，以800萬元易手，實用呎價13,008元，原業主則於2013年8月以506萬元買入單位，持貨約7年轉售單位，帳面獲利294萬元，單位升值58%。

●大埔中心4座中層E室，實用面積299方呎，兩房間隔，以508萬元成交，實用呎價16,990元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價395萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利113萬元，單位期內升值29%。

●大埔公屋富善邨善雅樓高層11室，實用面積381方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價250萬元，累減22萬元或8.8%，以綠表價228萬元成交，實用呎價5,984元，原業主於2006年購入上述單位，當時作價23.78萬元，持貨14年至今轉售，帳面獲利204.22萬元，單位期內升值8.6倍。

●馬鞍山海栢花園1座中層B室，實用面積約396方呎，兩房戶間隔，4月頭原開價780萬元，其後減價65萬元或約8%，日前終以715萬元吉形式沽出，實用呎價約18,056元，原業主於2013年12月，以約436萬元購入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約279萬元，物業升值約64%。

●西貢慶徑石村雙號屋全幢，建築面積2,100方呎，四房兩廳間隔，望山景，連天台約700方呎，放盤時叫價2,800萬元，累減300萬元，最終以2,500萬元沽出，減幅約10.7%，建築呎價11,905元，原業主為外籍人士，於2004年6月以868萬元購入上址，持貨近16年至今沽售，帳面獲利1,632萬元，物業期內升值逾1.8倍。

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