【只有更慘】印度弱勢一族失業率達67%　要減飲食縮開支

外國傳媒報道，印度Azim Premji大學在4月13日到5月9日、針對該國12省3,970名住在城市與農村的弱勢居民進行調查，結果顯示弱勢一族中有67%失業，且平均收入大跌63%。更嚴重的是，有近74%弱勢一族表示，開始減少飲食，以節省生活開支；有61%的家庭更表示，沒有足夠的錢購買一周糧食，情況令人憂慮。

報道指出，只有不到一半獲得來自政府的任何救濟金，主因是過半受訪者(在城市和農村的受訪者都超過60%)沒有莫迪政府所推動的人民財政計劃帳戶。調查又發現，城市的弱勢一族失業率平均達80%，高於農村的失業率約58%。在封鎖期間，約有43至57%的工人取到薪金或被減薪，有高達90%的農民被迫以折扣價出售農產品。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626