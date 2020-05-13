目前是「新牛市開端」抑或「熊市反彈」？大行話...

外國傳媒報道，美股代表標指目前已較3月23日低位累彈約三成，市場正爭論究竟是「新牛市開端」抑或「熊市反彈」。

就此，美國銀行指出，自3月23日低位以來，美股主要是由價值股(Value)和風險股(Risk)主導，較之前牛市經驗通常是由低價股(Low Price)領導的不同。因此，美銀認為「熊市反彈」居多。

另一大行法興也同意，目前的強勁反彈往往是「熊市反彈」，因過去150年，從熊市底部慢慢形成的牛市，通常是漸進式。再者，如今的經濟基本因素更反映出復甦不確定性，即使將貨幣和財政刺激的巨大支持納入考量，要說「新牛市」也令人覺得奇怪。例如1929年熊市首輪見底之後的4個月內，出現驚人的47%反彈，但隨後在1930年4月再次向下，接下來的兩年更慘跌。

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