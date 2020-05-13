夜市UPDATES：負利率未排除！道指偏軟　騰訊ADR飆半成

聯儲局會否施行「負利率」仍成疑，加上主席鮑威爾對經濟前景較悲觀，拖累美股早段曾瀉300點，之後跌幅大為收窄，道指目前報23,622點，跌142點或0.60%；標指報2,860點，跌9點或0.32%；納指報9,033點，升30點或0.34%。

鮑威爾打消了美國實施負利率的可能性，但並未完全排除在未來作為一個潛在工具選擇。他說：「負利率的證據良莠不齊，聯儲局官員討論過在這一方向上是否要跟隨其他央行，討論結果是決定選用其他工具，並表示目前這不是我們正在考慮的東西。」

美國聯邦基金期貨顯示，目前2021年1月到期的期貨價格仍為100.01，意味市場押注利率見「負0.01厘」。近期聯儲局負利率爭論之所以驟然興起，主因是上周與聯儲局政策利率掛鈎的期貨交易商開始揣測美國明年初出現負利率的可能性，這是有史以​​來第一次。

另外，鮑威爾也表達了對經濟前景的悲觀看法，例如指美國經濟帶來前所未見的下行風險，失業率未見頂，又認為額外的財政支援雖然耗費但是值得。

【21:30】聯儲局主席鮑威爾稱經濟面臨重大下行風險，美股開市早段下跌，道指跌251點，至23,513點；標指跌9點，至2,860點；納指跌51點，至8,951點。

原本預料將受惠於經濟重啟的股份受壓，迪士尼股價早段跌0.64%至103.89美元；Nike股價早段跌0.7%至87.64美元；摩根大通股價早段跌0.54%至86.56美元。

消息指，受油價下挫衝擊的西方石油為員工提供自願離職方案，股價早段挫2.06%至14.28美元。

高盛資產管理執行董事David Copsey表示，近期的升市已將股票估值推高至吸引力較低的水平，該公司正輕微減持股票，同時增持債券，以反映其略為謹慎的立場。他續指，該公司會專注於派息穩定和可持續的企業，偏好發達市場多過新興市場，並且特別鍾情美國科技和醫療股，至於歐洲企業盈利表現相對欠佳，並且較容易受到國際貿易轉差的的衝擊。

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