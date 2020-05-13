【股王業績】劉熾平：疫情改變營商環境　加速商戶投資網上平台

金融科技及企業服務方面，劉氏續指，疫情令線下交易受影響，但由於線下交易毛利低，對盈利未造成太大影響。線下交易涉及的市場推廣及補貼減少，反而令首季經營成本下降。

劉氏指，隨着經濟活動逐漸回復正常，4月底日均商業交易額已恢復至去年底水平。集團會盡快恢復市場推廣活動，進一步擴展市場份額和改變消費者習慣。

首席戰略官James Mitchell預計，首季過後，隨着第2季人們復工復課，不論社交媒體、遊戲、串流影片的使用時間減少，將影響直銷廣告收入。另外，國內、外企業各佔網絡廣告收入一半，全球疫情令國外企業減少在中國的廣告投資，同樣不利第2季廣告收入。

騰訊控股今年首季股東應佔溢利288.96億元人民幣(下同)，按年增長6%，以non-IFRS計則增加29.37%至270.79億元；期內收入1,080.65億元，按年增加26%。溢利及收入都創單季新高。