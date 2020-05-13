【股王業績】劉熾平：疫情改變營商環境 加速商戶投資網上平台
2020年05月13日 22:20
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騰訊控股(00700)今年首季業績亮麗，公司總裁劉熾平表示，新冠肺炎疫情為營商環境帶來結構性改變。在疫情下，實體店被迫關門，不少商戶的線下營銷大受打擊，商戶和消費者因而轉至線上平台進行交易。這樣能加速商戶線上化，並明白透過網絡接觸消費者的重要性。微信小程序便能協助商戶和消費者建立更緊密關係。營商線上化同樣有利廣告及雲業務發展，因為商戶更願意投資及建立網上平台，帶動雲端基建及服務需求。
金融科技及企業服務方面，劉氏續指，疫情令線下交易受影響，但由於線下交易毛利低，對盈利未造成太大影響。線下交易涉及的市場推廣及補貼減少，反而令首季經營成本下降。
劉氏指，隨着經濟活動逐漸回復正常，4月底日均商業交易額已恢復至去年底水平。集團會盡快恢復市場推廣活動，進一步擴展市場份額和改變消費者習慣。
集團旗下的閱文集團(00772)早前爆出新舊合同爭議。劉熾平重申，閱文十分尊重作者，並致力保護作者的版權和福利。推行免費模式讓剛加入的作者吸納讀者和提升寫作技巧。凡參與免費模式的作者，事前需得到他們的同意。
首席戰略官James Mitchell預計，首季過後，隨着第2季人們復工復課，不論社交媒體、遊戲、串流影片的使用時間減少，將影響直銷廣告收入。另外，國內、外企業各佔網絡廣告收入一半，全球疫情令國外企業減少在中國的廣告投資，同樣不利第2季廣告收入。
騰訊控股今年首季股東應佔溢利288.96億元人民幣(下同)，按年增長6%，以non-IFRS計則增加29.37%至270.79億元；期內收入1,080.65億元，按年增加26%。溢利及收入都創單季新高。