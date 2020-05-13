美國老散「跑步進場」　預示災難來臨？

外國媒體報道，受零佣金、居家禁令及市場波動等因素影響，今年首季美股電子交易平台上的交易量按年增長了100%．這反映了散戶投資者的交易興趣節節上升。

PiperSandler分析師Rich Repetto稱，直到4月散戶交易增多的趨勢沒有任何減弱的迹象，即使新冠疫情造成市場巨大波動，散戶交易量仍在顯著增加，去年年底經紀商實行的零佣金政策是一個主要因素。

令人驚訝的是，德美利證券的首席市場策略師JJ Kinahan表示，在3月和4月的極端行情中，該行的客戶是股票的淨買家，而不是賣家。

他透露，散戶投資者首先選擇了派息股票，他們偏好花旗集團、美國銀行、埃克森美孚和雪佛龍等公司。

與此同時，千禧一代藉着掀起了一股投機性購買狂潮。他指出，千禧一代是第一批開始購買嘉年華公司等郵輪和航空公司的人，並視為長期機遇。受到新冠肺炎全球肆虐影響，郵輪業大受打擊，嘉年華股價今年曾跌84%。

對於散戶充斥着市場，這一切是否意味散戶對市場的影響更大了呢？這場短期購買狂潮最終將以災難告終？

Kinahan表示，確實存在一定影響，因為這增加了對某些股票的需求，但散戶投資者只是包括養老基金、對沖基金和國際投資者在內的每日交易大軍的一部分，並不是唯一的買家。

Repetto則指出，由於沒有交易成本，交易量將略有下降，但不會大幅下降。如果經濟溫和復甦，很多人短期內都不會重返工作崗位，強勁的散戶交易量可能會在一段時間得以保持。

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