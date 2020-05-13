疫情打擊收入　華爾街今年花紅恐勁縮30%

薪酬顧問機構Johnson Associates報告指，疫情導致銀行和對沖基金收入大跌，華爾街從業員今年花紅可能按年縮水最多25%至30%，雖然業界整體花紅向下，但財政較強和較弱的公司之間，花紅水平亦會有很大差別。

許多大型銀行內的商業和零售銀行員工料受創最深，今年花紅可能勁跌30%，原因是銀行業需要為潛在不良貸款作出巨額撥備。擔任顧問角色的投資銀行家花紅可能跌20%至25%，而負債包銷工作的投資銀行家花紅則可能跌10%至15%，部分反映許多交易叫停，但令首季投資銀行顧問收入大減，反觀企業紛紛發債提高儲備，惠及包銷業務。

報告續料資產管理員工今年花紅料減少20%至25%；對沖基金員工花紅亦可能減少15%至20%。

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