【財經評論】救市砒霜當補藥　負利率必埋禍根

美國經濟正受疫情衝擊而出現史詩式重創，令總統特朗普着急於在大選前扭轉頹勢，再次提出美國應實施負利率救市！到底聯儲局會否在政治壓力下讓美國接受這份「大禮」，且拭目以待，惟至今為止並未有見到負利率能拯救經濟走出低谷、重現光芒的成功例子；相反這猶如糖衣毒藥，足以危及銀行業，衝擊金融體系穩定，必須慎行！

上周美國利率期貨顯示，市場預期聯儲局將於明年初實施輕度負利率，而一般被用作對沖聯儲局政策行動的歐元美元期權亦顯示，到明年中政策利率將降至負0.45厘。似乎市場正不斷給聯儲局施壓，可當局的職責是必須權衡負利率的利弊，只是遇上總統大選在即，令事情變得複雜。

事實上，如今美國政府財政赤字已達天文數字，零息兼無限量寬下，聯儲局資產負債表已暴漲至逾6.5萬億美元，十年前海嘯以來的手尾尚未完全解決，如今又要發新債救市，半隻腳明顯已深陷泥沼。無錯，若美國堅持不行負利率，而其他主要經濟體卻紛紛加入負利率之列，美元會相對強勢，或許不利經濟復甦。再者，負利率可鼓勵銀行放貸，刺激相關需求，有助緩解當前高企的失業率和通縮壓力，為短期經濟帶來增長動力。惟長期而言不見得能讓美國經濟起死回生，日本和不少歐洲國家如瑞士、丹麥及瑞典都已證明負利率效用甚微，投資者心裏有數。

要知道，負利率下首當其衝的會是銀行業和金融體系，皆因銀行的淨息差收入下降，致使營運風險急升，若變相向存款戶徵費，只會更不鼓勵美國人儲蓄，對金融體系穩定及長遠經濟發展不見得是好事。更要提防的是，由於大量存款因要避免「付費」存在銀行，或會投入其他資產，隨時激化資產泡沫、拉闊貧富懸殊。倘若美國實施負利率，最終未能有效刺激經濟，只會形成惡性循環，而當前央行貨幣政策靠銀行體系傳遞的機制亦會備受考驗，可見聯儲局甚為審慎是有其原因。

其實，美國實施負利率與否，非獨關係到經濟復甦，還關係到美元作為國際儲備貨幣的地位。相對之下，表現較穩定而回報頗吸引的人民幣，能否藉機加快國際化步伐，且拭目以待。對投資者而言，身處零息、甚至負息年代，如何令資本增值確是個大難題。疫後全球資金必會繼續「大挪移」，識時務者只有暫時放輕投資目標回報，謹記保本、保值才是刻下的首要任務！

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