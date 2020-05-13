【救市無極限】美前經濟顧問透露白宮不惜一切應對危機

外國傳媒報道，富國銀行分析師Mike Mayo稱，在與美國總統特朗普的前經濟顧問科恩(Gary Cohn)交談中，得到的主要積極消息是政府可能「無限」採取刺激措施，以遏制新冠肺炎危機影響。

Mayo說：「短期內對經濟和失業者的支持可能會一波接一波；只要還實施隔離，就會有這樣做的動力。」他又提到，不應低估美國消費者支出回升的潛力。

他表示，與科恩的交談強化了自己的觀點，即大銀行在利用政府幫助客戶的計劃，資源重新分配和發揮技術規模效應方面處於更有利的位置。科恩也曾是高盛高管。

Mayo提到交談中的其他要點：中期來看，主要擔憂是政府支出增多，會導致個人和公司稅負上升，以彌補赤字。

從長遠來看，Mayo預計當前情況將加速「數碼化轉型，因為人們會更少使用現金。」另他預計，「作為加強國家安全政策的一部分，食品、藥品、能源和其他領域的供應鏈應該會愈來愈多地返回美國。」

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