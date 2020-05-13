美國政府退休基金將推遲投資中國股票的決定

外媒報道，美國聯邦工作人員退休儲蓄計劃董事會宣布，推遲將其國際基金的資產轉移到包含了中國股票的指數。聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)受到特朗普政府和一些國會議員的壓力而推遲這一舉動。

該董事會在一份聲明中表示，鑒於經濟環境在很大程度上因全球新冠肺炎大流行的影響出現重大變化，以及3名FRTIB董事會新成員的提名，故此，FRTIB董事會推遲將旗下基金I Fund的基準，由「MSCI歐澳遠東指數」(MSCI EAFE Index)指數，改用至「MSCI全球所有國家指數」(MSCI All-Country World Index，簡寫MSCI ACWI)。MSCI ACWI指數追蹤了中國A股，比重約佔4.5%。

FRTIB主要負責管理節約儲蓄計劃(Thrift Savings Plan，簡稱Thrift)，其管理資產超過5,900億美元，當中，截至2018年底，I Fund規模約407億美元。

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