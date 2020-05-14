東方日報B1：騰訊收入純利雙破頂　外圍炒高5%

業績出爐前，該公司股價周三曾被炒上438.2港元的逾兩年新高，惟收市倒跌0.32%，報429.6港元，「北水」淨買入逾3.5億港元。其ADR早段做好，較港收市價高出24.28港元。

業績通告顯示，騰訊首季撇除若干非現金項目及併購交易等影響、更反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利，按年增長29.37%至270.79億元，同勝市場預期，亦創紀錄新高。由於收入增速快過節目製作和遊戲渠道等收入成本之上漲，首季毛利率升至48.85%的八季新高。

新冠肺炎疫情下民眾居家時間比正常長，惠及騰訊首季智能手機遊戲收入按年激增63.94%至347.56億元新高，增速直逼2018年首季，這無疑歸功於《和平精英》和升級後的《王者榮耀》，亦與騰訊去年底開始將《部落衝突》的芬蘭遊戲開發商Supercell收入併表不無關係。

疫情下網吧被迫停業，加上《地下城與勇士》表現遜色，期內個人電腦(PC)遊戲收入按年倒退14.52%至117.95億元，惟扭轉了之前連續三季按季下滑的頹勢。總裁劉熾平稱，打機時間及相關消費無疑會隨復工回復正常，惟疫情已從結構上擴大遊戲行業的受眾和吸引力，而公司遊戲儲備充裕，6月底前會在內地推不同題材的新遊戲。首席戰略官James Mitchell謂，海外的居家防疫措施未必夠中國持久，民眾亦可能審慎開支，惟對打機時間感到樂觀。

民眾宅在家中當然不少得視訊和音樂等數碼內容，推動騰訊收費增值服務帳戶數上季增加9%至1.97億戶，增速顯著加快，亦推動社交網絡收入按年增長22.82%至251.31億元。

涵蓋微信支付和騰訊雲的金融科技及企業服務分部，首季收入按年僅增21.5%，原因是疫情打擊線下支付活動，阻礙雲業務項目交付和取得新客。劉熾平稱，雲行業短期仍面臨挑戰，始終企業復工後要花時間進行招標及磋商合約，惟疫情會令各機構意識到網上業務的重要性，展望長遠雲服務和企業軟件將加速在線下行業和公共部門普及，因此公司還會加碼相關投資。

至於首季股東應佔盈利增長僅得6%，原因之一是其他收益淨額按年下跌63.59%，其背後投資公司相關收益，被抗擊全球疫情的26億元慈善捐款所抵銷。另外，該公司首季銷售及市場推廣開支、以及包括研發在內的一般及行政開支顯著上漲。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，「兩會」利好新經濟行業，而海外遊戲業務亦會因為疫情維持高速增長，因此對騰訊次季業績樂觀。然而，內地近期經濟數據欠佳，反映復甦漫長，而企業投資信心不足及消費需求下降會打擊廣告收入。他認為，騰訊股價中長線上望440至450元。

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