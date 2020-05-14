國泰股東傳有注資意願 專家續唱淡
2020年05月14日 00:19
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新冠肺炎疫情下，航空業深陷困境，因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)亦大受打擊。有報道指，持有國泰9.99%的第三大股東卡塔爾航空表示有需要時可出手向國泰注資。不過，財金界認為，卡塔爾航空的支持未必純粹從商業角度出發，投資者現階段實不宜沾手國泰股票。
本報向國泰查詢對於卡塔爾航空願意注資的回應，國泰發言人表示，鑑於目前形勢瞬息萬變，公司不能排除任何措施，以確保其航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。
卡塔爾航空則至本文截稿前仍未回覆本報查詢。
香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，國泰屬資本密集行業，目前遇油價變動和疫情的雙重打擊，「每個月蝕幾億元，就算有防疫基金都好快玩完。」卡塔爾航空雖然同受疫情影響，但該公司為國營企業，有國家資金支持，相信其表達注資的意向未必純為商業決定，或者在戰略上希望趁機加大在亞洲區航空業的話事權。
國泰股價周三(13日)挫1.54%，收報8.96元。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪相信，疫情已改變人們坐飛機的習慣，或使用更多網上會議代替出差，故相信就算疫情過後，航班的需求亦難以回復至之前水平。加上國泰亦受燃油對沖困擾，故他相信其股價只會在8至9元上下繼續徘徊，難以突破。
另方面，國家民航局公布，4月民航完成旅客運輸量1,671.5萬人次，按年下挫達68.5%，跌幅較3月收窄3.2個百分點；期內完成貨郵運輸量48.4萬噸，按年下跌19.4%，降幅較3月收窄3.9個百分點。
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