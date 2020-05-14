九倉置業消費券計劃惹金管關注
2020年05月14日 00:24
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海港城
九倉置業(01997)旗下海港城及時代廣場於本月推出消費獎賞計劃，提供消費券予市民換領，總值1.12億元，然而該計劃被質疑會否違反有關儲值支付工具的條例。本報向香港金融管理局查詢，該局發言人表示，《支付系統及儲值支付工具條例》對儲值支付工具的定義及甚麼情況下可獲得豁免有相關條文規管，局方正與個別商場了解其情況，以取得所需資料作檢視。
發言人指，某一項計劃屬《條例》下受監管或可豁免範圍，須視乎其運作模式和條款等而定。一般而言，如計劃涉及消費者消費滿指定金額後，可免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，即不涉及「優惠券」持有人支付款項予發行人，多屬《條例》下獲豁免範圍之一。
可是發言人亦同時補充，如果計劃涉及用戶支付款項予計劃發行人，換取一些儲值額以於不同商店作消費，則多屬於儲值支付工具，必須受到金管局的監管。局方需要檢視個別計劃詳情才能評估。
海港城和時代廣場回覆本報查詢，表示上述消費券不是儲值工具，該兩商場已徵詢法律意見，認為沒有違反條例，並會與金管局接觸去解釋。
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