歐洲股市收市受壓　德、法股齊挫逾2%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,904點，跌90點或1.51%；德國DAX指數收報10,542點，跌276點或2.56%；法國CAC指數4,344點，跌127點或2.85%。

經濟數據方面，英國3月GDP按月收縮5.8%，為有紀錄以來最大月度跌幅。

德國第二大銀行德國商業銀行首季轉蝕2.95億歐元，主要受累於貸款損失增加，股價全日下挫6.63%。

跨國旅行及旅遊企業TUI集團表示，會在上半年削減多達8,000個工作職位，以節省成本，股價急跌2.33%。

航運巨頭馬士基(Maersk)首季EBITDA按年雖然增長23%，但警告新冠肺炎導致全球集裝箱運輸量急劇下降，拖累股價收市瀉5.8%。

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