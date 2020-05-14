美油庫存意外下降　紐約期油收挫近2%

雖然美國原油庫存意外錄得下降，但國際油價周三(13日)仍然偏軟。紐約6月期油收報每桶25.29美元，跌0.49美元或1.9%；布蘭特7月期油收報每桶29.19美元，跌0.79美元或2.64%。

美國能源部公布，截至5月8日當周，原油庫存意外地減少74.5萬桶，有別於預期增加400萬桶；汽油庫存大減351萬桶，高於預期減少280萬桶；精煉油庫存則增加351萬桶，與預期增加368萬桶相若。

另據外媒報道，隨着世界各國開始放鬆防疫限制規定，沙特阿拉伯和俄羅斯看到原油需求反彈迹象。與此同時，石油交易員和諮詢公司也注意到石油需求上升，尤其在亞洲地區。石油需求上升主要受汽油消費增加推動，因為人們在出行限制放鬆後更多選擇自駕車，而不是搭乘公共交通工具。

沙特親王兼能源部長薩勒曼與俄羅斯能源部長諾瓦克周三(13日)發表聯合聲明說：「我們對最近經濟和市場指標的改善迹象感到高興，特別是石油需求的增長，隨着全球各個國家開始放寬封鎖措施，對原油庫存容量的擔憂也有所減輕。」

這兩個主要產油國表示，正認真考慮通過減產來減輕石油需求和油價的空前下跌。他們在聲明中說：「我們兩國堅定地致力於實現穩定市場的目標，並加快石油市場的再平衡。我們有信心石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)中其他成員國，也會完全履行承諾。」

OPEC+計劃在6月9至10日舉行的虛擬會議上對油市情況進行評估。

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