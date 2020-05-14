美股收市：道指跌516點　連挫3日

雖然美國計劃逐步重啟經濟，但聯儲局主席鮑威爾對經濟前景較悲觀，美國股市周三(13日)急挫。道指收報23,247點，跌516點或2.17%，創自5月1日以來最差的表現，並且連續3日下跌；標指收報2,820點，跌50點或1.75%；納指收報8,863點，跌139點或1.55%。

鮑威爾對經濟前景看法悲觀，指美國經濟面臨前所未見的下行風險，失業率未見頂，並認為額外的財政支援雖然耗費但是值得。

他亦稱，需要更多措施多支持現時的經濟情況，但目前暫不考慮實施負利率，會傾向選用更多貨幣政策工具。

對於後市，高盛資產管理執行董事David Copsey表示，近期的升市已將股票估值推高至吸引力較低的水平，該公司正輕微減持股票，同時增持債券，以反映其略為謹慎的立場。

他續指，該公司會專注於派息穩定和可持續的企業，偏好發達市場多過新興市場，並且特別鍾情美國科技和醫療股，至於歐洲企業盈利表現相對欠佳，並且較容易受到國際貿易轉差的的衝擊。

另外，美國傳奇基金經理、Appaloosa資產管理公司總裁David Tepper泰珀(David Tepper)表示，目前是他所經歷過估值最為高估的市場之一，現時高估程度僅次於1999年科網泡沫時期。

他認為，美國聯儲局的救市行動已經幫助市場反彈，而現時股市已經處於高位，當中以科技股為主的納指部分成分股的估值更加是「高得離譜」。

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