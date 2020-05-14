「股神」再出手沽貨！今次是銀行股

外媒引述美國證交會文件指，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡在5月11至12日期間，出售了美國合眾銀行約49.77萬股股票，於該行的持股量降至低於10%，相當於約1.5億股。

巴菲特過去時常在大跌市期間大舉出手撈底，但今年2月大跌市之後，他卻連番沽貨。巴菲特在4月期間，已清倉美國4大航空公司——美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空的全部股份。巴郡於去年12月所持4大航空股的價值超過40億美元(約312億港元)。

他在本月初巴郡股東大會中指，雖然覺得「現在是買入股票的好時機」，但同時呼籲投資者「要做好長期應對疫情的準備，因為可能買了還會下跌」。

他稱，由於目前30年期國債孳息率只有1厘，通脹亦只有2%，長期來看股票的回報會比國債高。「只要你把股票當作投資，而不是賭博工具，會是非常穩健的投資。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626