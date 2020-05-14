高盛料第三季美國GDP增長29%　年底失業率料於10%左右

外媒報道，高盛策略師Jan Hatzius發表最新報告，預期美國第二季國內生產總值(GDP)年化率下跌39%，高於之前預測的34%；與此同時，高盛將第三季GDP增速預測，由之前的19%，上調至29%。

報告指，美國經濟現在似乎正處於低谷，但隨着美國更多州逐漸重啟經濟，有信心大量經濟活動將很快恢復，雖然當中一些活動恢復正常仍然需時，但汽車生產、醫療、戶外餐飲和部分零售購物等經濟活動有望迅速反彈。

該行又預期，美國失業率峰值可能高達25%，高於此前預測的15%，並預計到今年底失業率將維持在10%附近，接近上次衰退時的高點。

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