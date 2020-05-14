金斯瑞生物科技分拆傳奇生物於美上市
2020年05月14日 07:10
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金斯瑞生物科技(01548)公布，於3月10日宣布，其直接持有約76.9%股權的傳奇生物，以保密方式向美國證券交易委員會提交一份與擬進行的首次公開發售代表其普通股的美國存託憑證有關的註冊聲明草案。
建議發售的細節，包括規模和價格區間，尚未最終確定。由於建議發售，公司在傳奇生物中的權益將減少，但在建議發售完成後，公司預計將仍繼續為傳奇生物的大股東。
另外，公司宣布強生集團楊森製藥申辦的1b/2期CARTITUDE-1 (NCT03548207)研究資料更新，該研究評估JNJ-68284528 (JNJ4528)治療復發或難治性多發性骨髓瘤患者的有效性和安全性。JNJ-4528是靶向B細胞成熟抗原(BCMA)結構獨特的研究性CAR-T細胞治療，包含一個4-1BB共刺激域和2個靶向BCMA的單域抗體，旨在提高其親和力。
該研究1b期部分(n=29)的長期隨訪數據﹝即將在美國臨床腫瘤學會(ASCO)的虛擬科學會議上通過口頭報告(Abstract#8505)進行分享﹞顯示所有患者對該治療均有反應，並且反應深入而持久，86%的患者在11.5個月的中位隨訪期達到嚴格的完全緩解(sCR)。
另外，結果顯示總有效率(ORR)為100%，其中97%的患者達到非常好的部分緩解(VGPR)或更好療效，3%達到部分緩解。獲得首次反應的中位時間為1個月(範圍：1-3)，81%的可評估患者(n=16)在第一次疑似完全緩解時已經在10-5或10-6敏感度水平達到微小殘留病灶(MRD)陰性。9個月的無進展生存率達86%，至數據截止時，29例患者中有22例仍然存活且無進展。
該研究中，對既往接受過多重治療的患者，給予治療的中位劑量為0.72x106活的CAR+ T細胞/公斤體重。
莎拉·坎農研究所骨髓瘤研究主任、主要研究者Jesus G Berdeja, M.D.表示，CARTITUDE-1研究最新的數據展示了JNJ-4528的長期隨訪結果，對既往接受過多次治療預後很差的患者具有持續的療效，受到的鼓舞不僅是相對較高的嚴格完全緩解率，而且是在這些患者中看到非常好的無進展生存結果。
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