金斯瑞生物科技分拆傳奇生物於美上市

建議發售的細節，包括規模和價格區間，尚未最終確定。由於建議發售，公司在傳奇生物中的權益將減少，但在建議發售完成後，公司預計將仍繼續為傳奇生物的大股東。

另外，公司宣布強生集團楊森製藥申辦的1b/2期CARTITUDE-1 (NCT03548207)研究資料更新，該研究評估JNJ-68284528 (JNJ4528)治療復發或難治性多發性骨髓瘤患者的有效性和安全性。JNJ-4528是靶向B細胞成熟抗原(BCMA)結構獨特的研究性CAR-T細胞治療，包含一個4-1BB共刺激域和2個靶向BCMA的單域抗體，旨在提高其親和力。

該研究1b期部分(n=29)的長期隨訪數據﹝即將在美國臨床腫瘤學會(ASCO)的虛擬科學會議上通過口頭報告(Abstract#8505)進行分享﹞顯示所有患者對該治療均有反應，並且反應深入而持久，86%的患者在11.5個月的中位隨訪期達到嚴格的完全緩解(sCR)。

另外，結果顯示總有效率(ORR)為100%，其中97%的患者達到非常好的部分緩解(VGPR)或更好療效，3%達到部分緩解。獲得首次反應的中位時間為1個月(範圍：1-3)，81%的可評估患者(n=16)在第一次疑似完全緩解時已經在10-5或10-6敏感度水平達到微小殘留病灶(MRD)陰性。9個月的無進展生存率達86%，至數據截止時，29例患者中有22例仍然存活且無進展。

該研究中，對既往接受過多重治療的患者，給予治療的中位劑量為0.72x106活的CAR+ T細胞/公斤體重。

莎拉·坎農研究所骨髓瘤研究主任、主要研究者Jesus G Berdeja, M.D.表示，CARTITUDE-1研究最新的數據展示了JNJ-4528的長期隨訪結果，對既往接受過多次治療預後很差的患者具有持續的療效，受到的鼓舞不僅是相對較高的嚴格完全緩解率，而且是在這些患者中看到非常好的無進展生存結果。

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