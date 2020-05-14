譽滿國際主席辭任　另被民眾財務申請清盤

胡的家人現主要居於台灣，其須定期往返香港，以履行其作為公司主席及執行董事的職責。由於近期發生的新冠肺炎大流行，有關往返香港的旅行已為胡帶來諸多麻煩，致使其更難以妥為執行工作。此外，胡的家人已計劃於今年年末遷居，且胡將極有可能會跟隨其家人。胡認為，由另一人接管其管理公司業務的工作符合公司的最佳利益。

此外，胡亦希望其辭任可有助其騰出原本需花費的時間及精力處理近期新聲稱接管人提出的呈請，以及據此對其提出的指控。

公司周一(11日)委任孫益麟為董事會署理主席，直至委任新主席為止。

至於針對公司的清盤呈請，民眾財務作為呈請人，於周二(12日)根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第327條向香港高等法院提出對公司進行清盤之呈請，理由為公司無法償還其債務。呈請將於今年7月22日在高等法院聆案官席前聆訊。

呈請中提及，根據公司與呈請人於2019年1月25日訂立之貸款協議，公司結欠呈請人之債務約為2,715.51萬港元連同其自2020年4月13日起按港元最優惠利率加2.75%之年利率計算之利息，直至全額付款。

呈請僅作為對公司進行清盤之申請而提出，截至目前，高等法院並未授出清盤令。公司現正就呈請尋求法律意見，旨在作出強烈反對。

另外，公司近期接獲新聲稱接管人向香港高等法院提起之日期為5月7日之呈請。於呈請內，新聲稱接管人尋求下列事項：

1、根據公司條例(香港法例第622章)第725(2)(iii)條對公司之所有物業及業務委任接管人(具有法院認為合適之相關權力)；

2、新聲稱接管人就呈請有關之費用由答辯人承擔；

3、可能作出法院認為合適之該等其他命令。

公司認為，呈請缺乏理據及不符合公司之利益。公司現時正尋求有關呈請之法律意見，旨在作出強烈反對。

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