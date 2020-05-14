【專家點評】楊俊文：中美必有一戰　後市會點發展？

經歷4月反彈後，5月已經接近過了一半，大致持平。由疫情市轉為中美貿易戰2.0，中美兩國仍處於出口術階段，主要原因是美國疫情仍未受控，仍需要中國輸入抗疫物資，相信當美國疫情只要有多少好轉，美國將會全力向中國開戰。事關美國大選將近，與其和半斤八兩的民主黨打過，不如槍口對外，和一個打不還手，罵只還口的中國更容易一些。

美國自開國以來從來未曾停止過戰爭，由實體戰爭到金融戰、網絡戰及意識形態戰爭都有。以美國國力對外的戰爭是必勝的，效果是可以團結人民，對國內有非常大的穩定作用。與其自己人打自己人，不如一齊出去打人，反正是必勝，而功勞一般盡歸執政黨，情況如當年布殊家族同如出一轍，長期對外開戰，即使全國欠下巨債都成功連任。需要知道歷任可以連任的總統都不是攪經濟的，而是攪宣傳攪公關及攪戰爭的。

特朗普明顯是正在建立布殊家族的翻版-特朗普家族，所以有必要連任，而特朗普安插自己的家庭成員任白宮要職是實證。

中美開戰，跌的會是人民幣和港股。A股早已是計劃點數，預計會在2,800至3,200點上落。美股則道指慢升，標普升得較快，納指大升。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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