【市前重點睇】道指挫516點　金價回升

●美匯指數企100.24，離岸人民幣(CNH)跌至7.1132，港匯見7.7511，美元兌日圓企107.01，歐元跌至1.082，英鎊低見1.2228。金價高企1,716美元。布油弱見29.19美元，紐油處25.71美元。道指期貨上升。

●外媒報道，美國聯邦工作人員退休儲蓄計劃董事會宣布，推遲將其國際基金的資產轉移到包含了中國股票的指數。

●聯儲局主席鮑威爾對經濟前景看法悲觀，指美國經濟面臨前所未見的下行風險，失業率未見頂，並認為額外的財政支援雖然耗費但是值得。

●外媒引述美國證交會文件指，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡在5月11至12日期間，出售了美國合眾銀行約49.77萬股股票，於該行的持股量降至低於10%，相當於約1.5億股。

●高盛策略師Jan Hatzius發表最新報告，預期美國第二季國內生產總值(GDP)年化率下跌39%，高於之前預測的34%；與此同時，高盛將第三季GDP增長增速預測，由之前的19%，上調至29%。

●反映「死物」出廠價格的美國4月份生產物價指數(PPI)按月跌1.3%，扣除食品和能源的核心PPI按月跌0.3%，跌幅分別大過市場預期的0.5%和0.1%。

●美國10年期國債孳息率跌1.27點子，報0.6525厘。

●港股ADR指數收報24,169點，跌11點。騰訊控股ADR收報448.25元，較港收市升18.65元。

●即月恒生指數夜期收報23,848點，跌221點，低水332點，成交29,974張。

●紐約6月期油收報每桶25.29美元，跌0.49美元或1.9%；布蘭特7月期油收報每桶29.19美元，跌0.79美元或2.64%。

-石油輸出國組織(OPEC)對第二季全球石油市場展望悲觀，下調當季原油需求預期近每日300萬桶，料石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)現有減產協議難改嚴重供應過剩局面。

-國際能源署署長預計，石油需求至少要一年多，也許好幾年的時間才能恢復到疫情前的水平。

-俄羅斯和沙特阿拉伯發表聯合聲明指，看到需求回升迹象，兩國將繼續「堅定致力於」平衡原油市場供需。

●紐約期金收報每安士1,716.4美元，升9.6美元或0.6%。

●意大利通過550億歐元刺激措施應對疫情。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626