長江生命將展示黑色素瘤抗原疫苗臨床數據分析
2020年05月14日 07:59
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長江生命科技(00775)公布，其美國全資附屬Polynoma LLC將在美國臨床腫瘤學會(ASCO)將於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究(為seviprotimut-L第三階段臨床研究)B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。
將予展示之數據重點包括(a)第二B/二C期患者的效果改善，以及確認中期分析所得結果的次群組最終分析，從而顯示使用seviprotimut-L後美國癌症聯合委員會第二B/二C期黑色素瘤患者，尤其是60歲以下患者以及潰瘍病患者之無復發存活期較長，(b)至於60歲以下的第二B/二C期黑色素瘤患者，以seviprotimut-L治療的患者其整體存活率呈改善趨勢及(c)seviprotimut-L具備良好耐受性，治療期間出現的不良反應事件與服用安慰劑的患者類近，並無發生任何治療相關的不良反應事件。
Polynoma認為黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究B1部分的最終分析，進一步確定去年中期分析的所得結果，顯示使用seviprotimut-L後第二B/二C期黑色素瘤患者(尤其是60歲以下患者及潰瘍病患者)之無復發存活期較長。Polynoma會進而將seviprotimut-L納入黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究的最終部分。
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