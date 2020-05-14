【股民熱話】銀紙貶值　樓市回春　買樓定買股票好？

最近香港樓市多番啲二手成交個案，皆因買家見疫情漸受控故開始由觀望改為入市，有業主放盤唔夠一日就話賣出，更有新界私人屋苑成交價創新高。樓市似現遲來的春天，新盤銷售亦自然受惠市場氣氛改善。

事實上，投資者眼見全球央行都在印銀紙，錢多到不得了，大量資金在發狂搵合適的投資目標，但在負利率趨勢之下，可供選擇的定息回報之選減少。來來去去，香港人的選擇，還是離不開股票與樓。

老實講，如今買樓收租，普遍都有兩厘，相對於港元存款近乎零息的回報，確實是相對吸引。加上層樓有「腳」唔會走，香港地小人多，房屋供應緊張唔會係三兩年可以改變的事實，所以樓市仍有不少「鐵粉」長期捧場，那管經濟有多差，反正資金充裕的局面不改，資產泡沫遊戲繼續，樓市「易升難趺」，一有調整都係入市機會云云。

講到尾，筆者認為，香港地，買樓自住，量力而為上車，幾時都唔會有錯，尤其利率維持低企，有首期自置居所總比租樓替業主供樓划算。之不過，若純投資，始終如今尚有「辣招稅」，稅項成本太高，入市要有心理準備要長線持有，唔係炒出炒入。

呢個時候買物業，主要着眼點在「保值」二字，可再大升的空間卻未必會太大，畢竟樓價與市民供款能力脫軌。其實，依家幾大地產發展商的財務穩健、估值都唔貴(市帳率普遍在0.5倍)，樓價升，這些龍頭地產股股價較每股資產淨值折讓的幅度有望收窄；且地產股相對物業更具流動性，唔同買賣物業咁閒閒地要一兩個月先能完成成交而入場門檻又相對低，亦有相關衍生工具及期權可供布置倉位和進行風險對沖，靈活性會較高。

不過，無論買樓抑或買股票，都別忘記一個重大風險，就是全球經濟衰退之勢可能比大家預期的要差和為時更長。故在這個時候選擇落實任何新投資，必須有捱價的心理準備，亦要考慮套現的能力。沒有人有水晶球能知道全球經濟會如何變化，尤其是如今國際形勢紛亂，中美關係再度緊張，對香港市場影響尤大。故若站在流動性、風險管理和入場門檻的角度，純綷投資，筆者還是傾向從股市而非樓市入手。

東網財經專欄作者 帥哥

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