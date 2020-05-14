【專家點評】陳蓓敏：佳兆業美好宜候低吸
2020年05月14日 08:15
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新冠病毒個案未減，中美矛盾日深，特朗普以行政手段，下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資，令市場擔心關係緊張損害經濟，周二道指跌457點，納指則險守9,000點關口。未來數月，投資者仍繼續把焦點放中美兩國上。歐洲板塊可省時間，除了球迷或留意德甲於周六(16日)閉門復賽。
國內上海迪士尼率先重開，是全球迪士尼樂園中的首間。中國4月新增貸款為1.7萬億元人民幣，高於市場預期1.3萬億元，廣義貨幣供應增速為11.1%，三年半高位。隨着國內兩會臨近，市場估計中央仍會施政穩定增長。第二季已過了一半，第三季仍見寬鬆策略。
港股隨外圍跟跌，恒指雖曾失守24,000點關口。但尚幸回守快速。火車頭騰訊(00700)公布季績，勝於市場預期，手遊收入強勁。年內股價自低位已累升近25%，慎防短線股價見阻力。正當有憧憬之際，香港不幸有新增個案，23日無新增個案紀錄被破。香港相關經濟股份未見起色。
佳兆業美好(02168)成MSCI中國小型指數新貴，股價昨日增進約8%，表現優異。集團去年業績理想，純利升2倍達1.64億人民幣。截至去年年底，集團持現金結餘達7.54億，有利集團作發展收購用途。母公司佳兆業集團(01638)共有約2,600萬平方米土儲，有利物管業務前景空間，建議候低吸納，目標價39港元，止蝕29元。指數變動為5月29日收市生效。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)
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