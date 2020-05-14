【專家點評】陳蓓敏：佳兆業美好宜候低吸

新冠病毒個案未減，中美矛盾日深，特朗普以行政手段，下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資，令市場擔心關係緊張損害經濟，周二道指跌457點，納指則險守9,000點關口。未來數月，投資者仍繼續把焦點放中美兩國上。歐洲板塊可省時間，除了球迷或留意德甲於周六(16日)閉門復賽。

國內上海迪士尼率先重開，是全球迪士尼樂園中的首間。中國4月新增貸款為1.7萬億元人民幣，高於市場預期1.3萬億元，廣義貨幣供應增速為11.1%，三年半高位。隨着國內兩會臨近，市場估計中央仍會施政穩定增長。第二季已過了一半，第三季仍見寬鬆策略。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)

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