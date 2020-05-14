雲南水務控股股東進行股權劃轉

根據該通知內容，雲南省國資委擬將雲南省國資委直接持有雲南城投50.59%的股權，劃轉至雲南省投資控股集團；另將雲南省國資委附屬公司直接持有雲南城投的40%股權，劃轉至雲南省國資委持有。

該等股權劃轉後，雲南省投資集團持有雲南城投50.59%股權。同時，雲南省投資集團擬將其持有的雲南城投50.59%股權除財產權、處置權之外的股東權利，包括股東提案權/召集權、董事/監事提名/表決權、股東會表決權等均委託予雲南省國資委行使，雲南省投資集團暫不向雲南城投集團委派董事、監事及高級管理人員。雲南城投集團的管理架構依然維持現股權調整前不變，仍然作為雲南省屬骨幹企業由雲南省國資委直接管理，其最終實益擁有人仍為雲南省國資委。根據上述安排，雲南城投各股東的實際直接投票權為：雲南省國資委90.59%(雲南省國資委原實際直接投票權為50.59%)、雲南省財政廳5.62%及雲南省建設投資控股集團3.79%。

該等股權劃轉後，公司控股股東仍為雲南城投，雲南省投資集團成為公司間接控股股東，公司最終實益擁有人仍為雲南省國資委。該等股權劃轉亦不會對公司經營活動產生任何實質性影響。

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