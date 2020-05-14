【專家點評】古勝：建設銀行股息5厘　值博嗎？

香港尋日新增兩宗本地確診個案，早前連續保持23日的「不敗之身」被破，老古除咗覺得可惜，更多係為香港疫情而擔憂。疫情沒完沒了，市民日常生活受限，香港經濟難以復甦，企業倒閉、失業潮仍然會接踵而來。以香港人之自律及衞生意識，尚且免不了疫情反覆，其他國家地區自然亦都難以避免，因此，對世界經濟復甦之路千祈唔好過於樂觀，在有效疫苗面世之前，投資方面仍然要保守啲。

不過，該股技術走勢較弱，一直受制1月中以來的降軌，目前又似陷調整，宜候回吐在5.9元水平再作部署。

東網財經專欄作者 古勝

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