【專家點評】古勝：建設銀行股息5厘 值博嗎？
2020年05月14日 08:30
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(中新社圖片)
香港尋日新增兩宗本地確診個案，早前連續保持23日的「不敗之身」被破，老古除咗覺得可惜，更多係為香港疫情而擔憂。疫情沒完沒了，市民日常生活受限，香港經濟難以復甦，企業倒閉、失業潮仍然會接踵而來。以香港人之自律及衞生意識，尚且免不了疫情反覆，其他國家地區自然亦都難以避免，因此，對世界經濟復甦之路千祈唔好過於樂觀，在有效疫苗面世之前，投資方面仍然要保守啲。
過去一個月，恒指大致於23,600點至24,600點之間來回，近日幅度仲愈收愈窄，市場尚在等待爆邊機會。若然唔想太過刺激，不妨考慮一下相對穩陣及落後的內銀股建設銀行(00939)。建行首季錄純利逾808億元人民幣，按年增逾5%，在疫情肆虐下仍錄增長，實屬難得。以該股昨日收市價6.15元計算，往績市盈率僅約5倍，息率逾5厘，估值有吸引之處。
不過，該股技術走勢較弱，一直受制1月中以來的降軌，目前又似陷調整，宜候回吐在5.9元水平再作部署。
東網財經專欄作者 古勝
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