【專家點評】溫灼培：金價料於1700美元橫行

美國最新公布4月份以消費物價指數衡量的通脹率，按月為下跌0.8%，按年雖升但只輕微上升0.3%。也是說美國於4月份根本不存在通脹問題。出現這情況也不難理解，當大部分美國人民被要求留在家中，以及當該月失業率攀升至14.6%，消費意欲低迷是意料中事，缺乏通脹也是理所當然。

為何筆者如此關心美國通脹？當聯儲局減息至接近零，又大舉量寬3萬億美元，而其他主要央行亦相繼推出不同程度上的量寬金額，當錢不再值錢金價便能看高一線。相信大家也能明白這道理，也解釋過去金價上升原因。

但鑑於金價從年初至今已累升了約12%，多少也反映了上述的利好因素。倘金價要再升則必須有更多好因素支持。假如因大舉印鈔導致美國通脹大升，這會是一個相當有力推升金價的原因。

可惜，這情況暫時未見出現，料現貨金價可能仍要在1,700美元位置橫行一段日子，等待下一個因素出現。現市場關注歐美過早復工會否引爆出第二波疫情，從而迫使聯儲局需要繼續加大量寬。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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