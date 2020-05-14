【專家點評】彭偉新：港股仍呈區間上落

港股整體走勢仍然繼續整固，雖然外圍股市轉為反覆，尤其是美股在周二晚跌近2%，主要是擔心美國經濟下滑的壓力大增，以及疫情仍然未受控下重啟經濟，或會出現第二波的疫情。雖然外圍市況不穩，但對港股的整體影響並不明顯，尤其是港股周一早市低開超過100點後，跌幅明顯收窄外，更見資金繼續趁低位吸納，帶動港股整體走勢轉強，相信仍然是受到周三公布業績的騰訊所支持。

暫時港股仍然會以24,200點為短期反覆的中軸線，主要是該水平是整個自今年1月由高位29,174點回調之總跌幅的38.2%反彈目標，只要恒指未有穿4月22日低位23,483點，由低位21,139點開始形成的一浪高於一浪走勢仍然有效。預期港股仍然會繼續在24,000點至24,400點之間維持上落，而恒指最大的反彈阻力位會是3月12日的下跌裂口頂部25,100點。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626