【專家點評】彭偉新：港股仍呈區間上落
2020年05月14日 09:00
東網電視更多新聞短片
港股整體走勢仍然繼續整固，雖然外圍股市轉為反覆，尤其是美股在周二晚跌近2%，主要是擔心美國經濟下滑的壓力大增，以及疫情仍然未受控下重啟經濟，或會出現第二波的疫情。雖然外圍市況不穩，但對港股的整體影響並不明顯，尤其是港股周一早市低開超過100點後，跌幅明顯收窄外，更見資金繼續趁低位吸納，帶動港股整體走勢轉強，相信仍然是受到周三公布業績的騰訊所支持。
暫時港股仍然會以24,200點為短期反覆的中軸線，主要是該水平是整個自今年1月由高位29,174點回調之總跌幅的38.2%反彈目標，只要恒指未有穿4月22日低位23,483點，由低位21,139點開始形成的一浪高於一浪走勢仍然有效。預期港股仍然會繼續在24,000點至24,400點之間維持上落，而恒指最大的反彈阻力位會是3月12日的下跌裂口頂部25,100點。
雖然疫情影響到華潤啤酒(00291)在今年第一季整體銷售，不過，行業的高峰期通常是夏季，預期內地整體疫情逐步受控下，今年內地整體的啤酒消費預期不會出現太大的跌幅，而且內地距離全面解封的日子相信會逐漸靠近。因此，對於華潤啤酒的整體銷售會有重新刺激回升的動力。華潤啤酒股價於去年8月及11月分別升上45.2元及46.1元水平後見頂回落，而且在今年年初失守50天線及100天線的支持後，股價持續下行更跌穿了所有移動平均線支持後，形成一浪低於一浪走勢，最低跌至30.45港元。其後，股價開始作出反彈，並成功收復了所有的移動平均線阻力後，股價更升破了之前一浪低於一浪的下跌走勢頂部，以及昨日再收復整個回調幅度的61.8%，因此，預期股價有機會逐步反彈，並且會重返整個跌浪的起步位46港元，建議可在41元買入，若果失守100天線水平約38.2元必須要沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！