全球經貿戰：特朗普指100份貿易協議都難彌補疫情打擊

中美緊張關係進一步加劇。美國限制華為和中興通訊在當地銷售設備的行政命令延長1年，另美國政府退休基金將推遲投資中國股票的決定。市傳中國擬對反華議案的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。

Market News International引述與政府關係密切的顧問和知情人士的消息報道，中國可能提議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限，或者引述不可抗力以減少購買美國商品的承諾。

不過，美國總統特朗普於社交網站發文指出，「我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨水還沒有乾，世界就受到來自中國的疫情打擊。100份貿易協議也彌補不了--還損失了那麼多無辜的生命。」他另稱，和中國打交道非常昂貴。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626