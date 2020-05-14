新冠肺炎：IATA料明年航空客運量較疫前預測跌四成

國際航空運輸協會(IATA)警告，明年航空客運量將較新冠肺炎疫情爆發前的預測下跌最多4成，且客運量最早要到2023年才能恢復到疫情前的水平。

外電報道，IATA首席經濟學家Brian Pearce周三(13日)在新聞發布會上預計，客運需求將在國內生產總值(GDP)上升的大約兩年後才會出現反彈。

根據該會的數據，在基本情景下，預期2021年全球客運量﹝以每公里旅客收益(RPK)衡量﹞將較2019年的水平低24%，並較該機構於去年10月時的預測低32%。並預期客運量最早要到2023年才能恢復到2019年的水平。

在悲觀情景下，預期經濟開放速度放緩，並有可能爆發第二波疫情下，封鎖期延長至第三季，將拖累航空需求的復甦。預期2021年的全球客運量較2019年水平低34%，並較早前的預測低41%。

隨着國際市場的開放和經濟的復甦，航空旅行需求料由2020年低位逐步回升，惟預計至2025年，全球客運量亦會較之前的預測低10%，全面復甦之路仍然漫長。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac表示，一旦疫情受到控制，政府的重大刺激措施加上央行注入流動性，將促進經濟復甦。但要重建乘客的信心，將需要更長的時間。即使這樣，個人和企業旅客也可能會謹慎地管理旅行支出，並留在離家更近的地方。

該機構認為，當航空需求開始復甦時，預期將以國內旅行為主導。其於4月對最近的旅客進行調查顯示，有58%的人在某種程度上或非常有可能將其初次旅行限制為國內旅行。de Juniac認為，疫情危機對長途旅行的影響，將較國內市場預期的嚴重得多，持續時間更長。

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