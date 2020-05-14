人民幣速遞：中間價跌至7.0948　兌每百港元報91.71

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0948，較上日下調73點子。

離岸人民幣(CNH)兌美元升至7.1087，每百港元兌91.71元人民幣。

亞洲市，美匯指數企100.17。

Market News International引述與政府關係密切的顧問和知情人士的消息報道，中國可能提議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限，或者引述不可抗力以減少購買美國商品的承諾。

不過，美國總統特朗普於社交網站發文指出，「我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨水還沒有乾，世界就受到了來自中國的疫情打擊。100份貿易協議也彌補不了--還損失了那麼多無辜的生命。」

瑞銀財富管理投資總監辦公室在最新發布的報告中，調低9月和12月底人民幣的預測至7.0和6.8，此前預測為6.8和6.7；主要反映在美國年底大選前，中美關係可能趨向緊張，但認為人民幣第4季升值依然可期。

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