【專家點評】林嘉麒：重啟經濟若不似預期　後果係...

港股近期確實強，周二晚美股回調2%，恒指周三開市後雖然一度跌過266點，惟跌穿24,000點後短線迅即收復，日內更一度由跌轉升，升過75點。港股低位見支持，一方面與A股由跌轉升有關，兩會舉行在即，股市維穩意圖大；另一方面，騰訊在季績公布前再創52周新高能夠支撐大市也有關係。

要睇前景，要留意未來投資市場進入「2.0」的階段。首先，內地及外國開市復市復工，奈何開始再出現新冠狀病毒確診個案，疫情短期發展成第二波的情況會變成怎樣？美國國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長Fauci在參議院作證時警告，如果在疫情期間過早復工，美國可能遭受不必要的痛苦和人員死亡。地方政府過早解除限制復工可能導致疫情再度爆發。各州太快復工甚至可能讓經濟復甦進程倒退，而不是加快復甦。關於疫苗，Fauci預計，即使以當前的最快速度，今年秋季以前也不會有疫苗面世；美國很可能在一年到18個月內獲得疫苗。似乎早前的美國制裁議案和洛杉磯將停工封鎖期延長到7月都打擊了美股大市。

投資市場方面，經過環球央行放水及各國派錢應付高失業率後，市場注視回復經濟情況會是如何呢？現時投資者會步步為營，拭目以待未來經濟數據的變化。老實說，環球股市由低位反彈幅度不少，美股達三成以上，港股衰衰地都有一成半，現時市況某程度上已反映了未來環球經濟復甦到某個程度。假若環球經濟重啟不似預期，相信「錢」會有所行動，下一波股市會被衝擊，而投資者早前經常提及的「第二隻腳」就會出現。

至於中美貿易協議方面，按時間表要踏入2.0的階段。中美代表上周已通過電話，雙方簡單地向市場表達了進展良好。但是，預計在美國總統大選前，特朗普會不時以言語或行動展示其往績以增加其連任的機會，屆時與中國的貿易消息會成為其政治籌碼，從而影響大市投資氣氛。

大市靠QE，聯儲局未來的第二輪行動亦相當重要，隔晚多位具分量的人物分別發表言論。負責監管的美聯儲副主席Randal Quarles稱，聯儲可能限制銀行派股息的能力，因為疫情危機而要求銀行保持更高的緩衝壓力資本。而聖路易斯聯儲主席James Bullard預計，若經濟持續停工，會有大規模的企業破產，經濟有陷入蕭條的風險。明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari警告，經濟復甦可能是循序漸進的溫和復甦。達拉斯聯儲主席Robert Kaplan稱，若失業率繼續攀升，美國經濟需要更多的財政刺激。而重磅級的是主席鮑威爾最新的言論，早前特朗普一再強調行負利率的必要性，相信鮑叔不會就範。印象中，鮑威爾言論多數利淡大市表現，因此作為投資者要多加注意。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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