港股曾挫近400點　騰訊力頂　地產股續捱沽

騰訊升幅收窄，港股跌幅隨即擴至近400點，恒生指數失守兩萬四關，低見23,790點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌過百點，主板成交320億港元。

騰訊早段曾飆4%，高見447元後急速回吐，升幅一度收窄至不足1%，低見432.2元，暫升1.7%企437元水平。同樣炒業績的中芯國際，升幅亦收窄至不足3%。

美團點評低開高走，曾倒升1.4%，觸及119.8元歷史高位。阿里巴巴及小米集團跌0.9%及0.2%。

金融股拖低大市，友邦保險及滙豐控股跌1.8%及1.9%；中國平安跌2%；工、中、建三大內銀股跌0.7%至1%。

地產股沽壓持續，九龍倉置業跌3%；長實跌2.8%；恒基地產，信和置業及太古地產跌2.3%；新世界發展跌2%；新鴻基地產跌1.9%；領展跌1.6%。

【09:20】恒指考驗兩萬四關 騰訊逆市飆逾3%

美股道指隔晚急挫逾500點，港股有騰訊力頂，開市跌142點，恒生指數報24,038點；國企指數低開52點，報9,783點。

特朗普延長限制美國企業採購華為及中興設備的禁令1年。另外，聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟正面臨前所未見的下行風險。

騰訊首季業績勝預期，股價承接ADR升勢，開市漲3.3%報444港元，續創逾兩年新高，是表現最佳藍籌，貢獻恒指96點。

另一績優股中芯國際開市飆3.5%，報17.9元。

其他大型科網股偏軟，美團點評回吐0.3%報117.7元；阿里巴巴跌0.9%報194.5元；小米集團跌0.5%報11.76元。

其他重磅股下跌，友邦保險跌2.6%報66.75元，是表現最差藍籌；中國平安跌1.7%；滙豐控股跌1%，合共拖低恒指107點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626