A股快報：中美緊張關係加劇　兩市偏軟

中美緊張關係進一步加劇。美國限制華為和中興通訊在當地銷售設備的行政命令延長1年，另美國政府退休基金將推遲投資中國股票的決定。市傳中國擬對反華議案的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。內地三大股指開市齊低開。

滬綜指低開10點或0.38%，報2,887點；深成指低開47點或0.43%，報11,026點；創業板指低開9點或0.43%，報2,131點。

中國人民銀行連續30日未開展逆回購操作，另因無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0948，較上日下調73點子。

截至周三(13日)，上交所融資餘額報5,548.3億元，按日增加4.08億元；深交所融資餘額報4,983.2億元，按日增加26.75億元；兩市合計10,531.5億元，按日增加30.83億元。

Market News International引述與政府關係密切的顧問和知情人士的消息報道，中國可能提議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限，或者引述不可抗力以減少購買美國商品的承諾。

不過，美國總統特朗普於社交網站發文指出，「我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨水還沒有乾，世界就受到了來自中國的疫情打擊。100份貿易協議也彌補不了--還損失了那麼多無辜的生命。」

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