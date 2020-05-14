【專家點評】金曹：三大因素撐住港股
2020年05月14日 09:30
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市場雖然憧憬聯儲局加碼購買國債及企業債券，為市場增加流動性，但美中貿易談判似乎未見順利，以及歐美國家的社交限制令未見解除，對倚賴舊經濟的股份影響比較大，道指周二大跌450點。然而，受惠於「宅經濟」概念，有資金追入網購、網遊、雲計算、網上支付、網上教育等新經濟板塊，生物科技股表現也比較好。
港股方面，除了北水持續流入外，現時還有三個因素支撐大市：
(1)北京21日召開兩會或有具體政策增加流動性、協助戰略產業如5G、AI、雲計算、醫藥研發等行業。
(2)京東可能5月尾啟動香港第二上市，由於特朗普表示不想美國的退休基金投資中國股票，可能會有更多在美國上市的內地企業尋求在香港作第二上市買保險，投行有意欲維持港股氣氛。新經濟股如金山軟件(03888)最近一個月升13%、美團(03690)升21%。
(3)恒指市盈率只有10.5倍，息率3.4厘，在超低息年代，對長線基金有吸引力。
5月期權見最活躍PUT始終維持在23,000，期權金200至650點，表示期權莊家預計5月結算低於22,350點機會唔大，好可能見到23,000就會反彈，阻力位是近期恒指高位。而於25,000點水平的CALL也維持活躍，期權金100至300點區間，表示5月結算超過25,300機會唔大。似乎五月都係以24,100為中軸炒幾百點上落。恒指引伸波幅也由32高位回落到26，出現單邊跌市機會唔大。
最近一個月恒指在24,100點炒上落，升跌唔大，正所謂「炒股唔炒市」跑贏指數的第一名是創科實業(00669)累升15.66%，炒作美國重啟經濟；吉利汽車(00175)升11.3%，主要是受惠炒作國策支持電動車產業；騰訊(00700)則是「宅經濟」的領導股，一個月累漲9.7%。
期權及程式交易專家 金曹（本欄逢周四刊出）
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