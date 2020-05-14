股王受捧：羅尚沛料騰訊次季業績遜首季　不宜追買

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，現時大市顯然是靠騰訊撐着，但預料騰訊股價已經見頂。公司首季業績「食正」疫情，多了人留在家中玩手遊、看視頻，但第二季內地疫情開始緩和，相信第二季手遊業務表現將差過第一季。

因此，他建議投資者不要在430元以上追買騰訊，要待股價回落才重新考慮：「騰訊沒有買入價和目標價，即使回至430元以下也不一定買，因為第二季業績一旦出現倒退，股價勢將承壓。」

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