股王受捧：羅尚沛料騰訊次季業績遜首季 不宜追買
2020年05月14日 09:40
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恒指周四早間跌逾300點，騰訊控股(00700)則在公布首季業績後逆市向上，高見447港元，創逾兩年高位，不過之後升幅回順至不到2%，處435元附近。
銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，現時大市顯然是靠騰訊撐着，但預料騰訊股價已經見頂。公司首季業績「食正」疫情，多了人留在家中玩手遊、看視頻，但第二季內地疫情開始緩和，相信第二季手遊業務表現將差過第一季。
再者，首季企業互聯網業務發展麻麻，所拿取的市場份額不夠，聲勢及不上阿里巴巴(09988)，是首季業績中略有不足的地方。
因此，他建議投資者不要在430元以上追買騰訊，要待股價回落才重新考慮：「騰訊沒有買入價和目標價，即使回至430元以下也不一定買，因為第二季業績一旦出現倒退，股價勢將承壓。」
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