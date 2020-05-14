惠譽：降內地車貸及住房抵押貸款證券展望至「負面」

國際評級機構惠譽指出，2020年第1季度內地汽車貸款資產支持證券(車貸ABS)、住房抵押貸款支持證券(RMBS)及個人消費貸款資產支持證券(消費貸ABS)的資產表現，因內地多處實施防疫封鎖措施而出現惡化。惠譽已調整內地車貸ABS及RMBS的資產表現展望至「負面」，原因是2020年經濟增速將繼續疲弱，且失業率及居民可支配收入指標將繼續承壓。

儘管這些交易的表現可能會惡化，惠譽根據其對高評級證券採用的全周期評級法，維持對處於存續期的受評交易的「穩定」評級展望，相信充分的信用增級及穩健的交易結構有助於這些交易緩解疫情下經濟壓力帶來的負面影響。

惠譽指出，內地車貸ABS、RMBS及消費貸ABS的1至30天逾期率均在2月(即實施最嚴格的新冠肺炎疫情防控措施期間)達到峰值，隨後在3月有所下降。車貸ABS及RMBS的30至60天逾期率在3月保持在高位，但按絕對值計算仍屬較低水平。

3月RMBS的30至60天逾期率達0.2%，創下2014年12月該指數起始以來的新高。由於30至60天逾期遷移到60至90天，2020年第1季度車貸ABS及RMBS的60至90天逾期率持續上升，分別在3月達到0.2%和0.1%。消費貸ABS的30至60天逾期率及60至90天逾期率分別上升了43和20個基點至1.1%和0.7%。遷移率上升推高了後期逾期率，導致2020年第1季度車貸ABS、RMBS及消費貸ABS的年化損失率分別達0.7%、0.3%及6.5%。

車貸ABS及RMBS的年化有條件提前償付率(CPR)在2月創下新低，分別為2.1%和3.9%，隨後在3月有所回升。在全國範圍內實施的出行限制措施使得上門催收和強制執行程序在2月難以展開，違約回收率因此受到嚴重影響，回收金額在2月減少逾50%。

惠譽已授予匯聚通2020年第1期個人汽車抵押貸款資產支持證券A1級和A2級證券「AAA(EXP)sf」的預期評級，這是此類交易在中國首次被授予該評級。惠譽於2020年2月對其《結構性融資與資產擔保債券國別風險評級標準》進行了更新，將內地ABS交易的評級上限調整為高於內地長期發行人違約評級四個子級(之前為三個子級)。中國主權信用評級為「A+」，因此中國ABS交易的評級上限為「AAAsf」。

惠譽又指出，疫情下內地證券化市場未受太大影響，2020年第1季度的發行規模較2019年第1季度小幅增長，達到4,230億元人民幣(下同)，包括在內地銀行間債券市場及證券交易所市場分別發行1,850億元及2,380億元，按年增速分別為5%和19%。

RMBS仍是銀行間市場發行規模最大的資產類別，佔總發行規模的26%；緊隨其後的是車貸產品(25%)及票據收益權支持的資產支持票據(18%)。交易所市場發行的產品包括應收帳款(佔總發行規模的45%)，其次是租賃資產(14%)及企業債權(13%)。

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