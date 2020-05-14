新冠肺炎：新西蘭斥2317億應對疫情　警告失業率將飆升

外媒報道，新西蘭周四(14日)公布財政預算，當中包括500億紐元(約2,317億港元)的應對疫情資金，包括32億紐元(148億港元)的薪資補助計劃，以恢復受新冠肺炎大流行打擊的經濟。

新西蘭財政部長羅伯森(Grant Robertson)表示，這為新西蘭政府歷史上最重要的財政承諾。但他警告說，儘管支出增加，但經濟活動仍將急劇下降，失業率將大幅上升，警告這筆資金可能不足以阻止成千上萬的人失業和企業倒閉。

然而，龐大的支出擴大了財政赤字，使該國債務水平到2023及2024年達到國內生產總值(GDP)的53.6%的峰值，大大超出了其目標15至25%。該國政府預計2019至2020年經濟將萎縮4.6%，在2020至2021年將重回增長。

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