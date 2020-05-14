新冠肺炎：新加坡容許物業買家延期付款法例生效

外媒報道，由於新冠肺炎疫情影響而在付款方面遇到困難的物業買家，可以根據當地一項新法律獲得暫時延付。該新法例賦予個人和企業更多時間履行合同義務。

據講，當地的《新冠肺炎-臨時措施法例》現將擴大至涵蓋選擇購買(OTP)協議和買賣協議(S&P)或住宅物業租賃協議，相關變更於周三(13日)已生效，目的指在協助受疫情影響的買家保留他們已承諾購買的組屋或私人財產。

但是，這僅涵蓋買家與開發商之間關於私人住房以及住房與發展委員會(HDB)的協議。與該法案涵蓋的其他合同一樣，這些合同必須在3月25日之前簽訂，並在2月1日或之後付款。

換句話說，只要合同在3月25日之前簽訂，買家可以選擇將向開發商和建屋發展局進行的進度付款從2月1日推遲到10月19日。但是預付款和進度付款將繼續產生，並將在10月之後支付，救助期為6個月，從4月20日到10月19日，可以再延長6個月。在救助期內，開發商無法終止與購房者的協議。

該法案於4月20日生效，已經涵蓋了工商部門的租賃合同，建築和供應合同，以及銀行或金融公司向中小企業授予的某些有抵押貸款便利。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626