港股格局：許繹彬籲小注怡情 留意領展
2020年05月14日 10:46
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港股再度受壓，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本來形勢大好的港股周四早間受美股拖累，先行低開142點，其後跌幅擴大至近400點，再度失守24,000點關口，即使在「股王」騰訊控股(00700)因業績亮麗而刺激股價上漲，亦無助挽回港股的跌勢。
美股隔晚顯著下挫，皆因聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景發表的悲觀言論打擊了投資者的信心，他指出現時經濟下行的範圍和速度差過二次大戰以來任何一次的衰退，預示疲弱的經濟增長及收入停滯或會延續。加上美國聯邦退休基金表示將無限期擱置投資中資股，而美國總統特朗普近來的言論亦對中方「敵意甚深」，令市場加深對經濟前景和中美關係的關注和憂慮。
許表示，港股在「五窮月」上旬的表現暫且尚算不過不失，由本月4日的低位23,584點反彈至11日的高位24,766點，已累升1,182點。港股表現造好主要受惠於內地A股市場在勞動節假後穏步上揚，特別在騰訊、申洲國際(02313)、中國生物製藥(01177)、石藥集團(01093)及恒安國際(01044)等領軍下，帶動恒指在「五窮月」突圍而出。上述股份的股價基本上已超越今年3月大調整時的股價，但傳統的藍籌股如內銀、地產及手機設備股等的表現卻較遜色。
他認為，隨着恒指早前已達24,000點以上水平，港股仍未見成交有特別大的變化，只能維持着千億元成交，投資者有感上望空間不足，領軍份子亦已達極高的水平，其他藍籌股不利因素仍多，未能充當接力角色。納指終止6連升後亦見缺乏上升動力，令美股偏軟。新冠肺炎零星確診個案在港又再重現，南美國家如巴西又突然開始爆發，上述種種因素對港股及外圍股市有所影響，建議投資者本月以「小注怡情」的心態，在股海尋寶，建議投資者可留意一些高息股的走向，其中領展房產基金(00823)在下月1日公布全年業績，相信可能會有機會炒一炒。
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