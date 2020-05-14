港股格局：許繹彬籲小注怡情　留意領展

美股隔晚顯著下挫，皆因聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景發表的悲觀言論打擊了投資者的信心，他指出現時經濟下行的範圍和速度差過二次大戰以來任何一次的衰退，預示疲弱的經濟增長及收入停滯或會延續。加上美國聯邦退休基金表示將無限期擱置投資中資股，而美國總統特朗普近來的言論亦對中方「敵意甚深」，令市場加深對經濟前景和中美關係的關注和憂慮。

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