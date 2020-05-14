港股格局：郭家耀料騰訊可爆上500元
2020年05月14日 10:46
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場擔心經濟重啟將帶來第二波疫情爆發，加上投資者亦對美股早前反彈後的高估值存有憂慮，美股近期有明顯調整壓力。港股亦跟隨外圍下滑，恒指更試穿兩萬四關口。雖然企業業績理想，但大市近期累升不少，市場關注中美貿易關係以及疫情發展，預期港股短期將進入整固階段，恒指於24,500點水平料有一定阻力，下方則有機會考驗23,500點支持。
騰訊控股(00700)以非國際財務報告準則計算之首季多賺29%至270.8億人民幣，郭氏認為其業績較預期理想，主要受惠手遊業務增長強勁，且線上廣告業務亦無因疫情受到太大影響。雖然公司警告，在疫情逐步受控後，消費者使用的互聯網時長將回復正常水平，對遊戲收入有些少影響，但始終無論金融科技、雲業務或者廣告業務均有增長空間，有望帶動股價向上。大市近期有調整壓力，近期累升已多的騰訊，有機會先行整固，但料420港元有強大支持，可於該水平作中線買入，目標可睇480元甚至500元。
另外，中芯國際(00981)亦公布首季業績，期內盈利按年大升4.23倍。郭家耀指出，中芯無論盈利或毛利率增長均勝預期，第二季指引亦正面，且為應付需求，進一步增加資本開支以提升產能，反映集團應可受惠內地芯片「國產化」。雖然其股價累升已多，但可在17元水平買入，支持位則在16元，目標則可先睇19元。
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