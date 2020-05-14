港股格局：郭家耀料騰訊可爆上500元

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場擔心經濟重啟將帶來第二波疫情爆發，加上投資者亦對美股早前反彈後的高估值存有憂慮，美股近期有明顯調整壓力。港股亦跟隨外圍下滑，恒指更試穿兩萬四關口。雖然企業業績理想，但大市近期累升不少，市場關注中美貿易關係以及疫情發展，預期港股短期將進入整固階段，恒指於24,500點水平料有一定阻力，下方則有機會考驗23,500點支持。

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