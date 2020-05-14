長江生命拒預測派息　指資金多投入研發可確保成果

他解釋，投資於生命科技公司，不要抱有投資公用股或基建股的心態，派息要與公司未來的前景作出平衡，如果將資金多用作研發可確保未來成果。

至於公司未來是否仍以醫藥科技投資為重點。李表示，公司的經營模式以多元化業務組合來作基礎，從而推動醫藥研究，公司會定期審視和調配資源。

有股東關心公司分銷的新冠肺炎快速檢測試劑盒銷情，李沒有直接透露數字，只表示有關的銷售旨在目前疫症肆虐之下幫助大眾，「唔係當平時嘅生意嚟做」、「錢唔係最大考慮」。

被問到公司會否分拆黑色素瘤疫苗項目上市。李謂，對任何投資及業務發展機遇均會進行研究，不可抹殺此可能性，但暫時不是優先的考慮。

另外亦有股東關心旗下鹽田業務之永久及非永久土地之比例為何。副總裁兼營運總監余英才表示，大部分為租用土地，屬政府持有，但集團可長時間利用作業務發展。李澤鉅補充，情況與香港相似，大部分土地均是租用的，例外個案只有如港島區的聖約翰座堂。

至於公司旗下的Halneuro何時可開始第三期臨床試驗，余稱，集團正考慮調配資源以開展該第三階段臨床試驗，務求支持研究能順利完成。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626