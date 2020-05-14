股王受捧：輪商指本周大量資金流入博騰訊牛證
2020年05月14日 11:01
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騰訊控股(00700)在業績帶動下，周四早段曾飆4%，但高見447港元後急速回吐，升幅一度收窄至不足1%。近日部署了看好正股的騰訊牛證投資者，會否錯過了食胡時機？
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，市場上的騰訊牛證在周初錄近一年以來最多資金淨流入，金額接近1.8億元，基本上收回價400元以上的牛證被掃清，部分變成100%街貨，相信是投資者博騰訊業績理想。不過以該行為例，周四早間未見資金大舉流出這批騰訊牛證，而是選擇繼續持有。
他續指，該行早段看到資金較多博大市反彈，買入23,300至23,500點水平收回的恒指牛證。股份方面，早段曾跌至接近38元的滙豐控股(00005)，其收回價33元的牛證、以及行使價43元的認購證錄較多資金買入，相信是續炒滙控在區間內上落。
周四早間暫有70隻牛證和42隻熊證被強制收回，合共112隻。當中騰訊熊證佔21隻，騰訊牛證則零收回。
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