全球經貿戰：林一鳴料中美戰情升溫　股金將受壓

外媒報道，美國聯邦工作人員退休儲蓄計劃董事會宣布，推遲將其國際基金的資產轉移到包含了中國股票的指數。資深投資者林一鳴表示，今年中美貿易戰必定升溫，建議投資者將股票減磅至兩成。

他指出，美國總統特朗普只能靠打壓中國爭取連任總統之選票。他估計，美國疫情於今年年內難以受控，而疫情對民生、經濟及股市的負面影響不能一下子逆轉，所以特朗普要力挽選票，只能將處理疫情不當的責任推卸給中國。他預計，中美貿易戰年內會持續升溫，而美股、港股及A股都會被拖低，建議投資者率先減磅。

他續稱，港股及黃金投資都宜審慎。港股太多不確定性，最壞的情況是若美國新冠肺炎確診人數於未來兩至三個月再累增多200至300萬人，美國經濟將進一步受挫，而聯儲局印錢的力度多大也無補於事，投資者將面對流動性風險，屆時好可能將所有資產，包括黃金或高評級債券沽售套現。

但他對香港住宅物業價格仍抱大信心。因在疫情打擊下，內地人及外國人都無法來港炒樓，但見樓價依然企穩，反映其有剛性自住需求。然而，疫情對零售、旅遊及飲食業的衝擊尤甚，但對金融及銀行業的衝擊則有限，而從事後者的多是中產人士，亦即樓市參與者，只要他們能保住工作，收入穩定，就不見港樓有大下行壓力。

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