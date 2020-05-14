【大行觀點】騰訊季績報佳音 投行紛紛唱好
2020年05月14日 11:31
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騰訊控股(00700)首季業績勝預期，各大投行發表的研究報告普遍看好，據彭博資料至少16家中外券商調高目標價(詳見附表)。
其中最牛的為滙豐，最新目標價睇559元，調高9.39%或48元。瑞信證券將其目標價定在540元，以現價約436.8元計，相等於仍有逾兩成的上升空間。摩根大通的最新目標價為550元。
摩根士丹利則列出三個情景，樂觀情景下，騰訊目標價可見642元，相等於2021年度預測市盈率34倍；悲觀情景的目標價則低見284元，相等於2021年度預測市盈率26倍；基本情景的目標價則在500元，相等於2021年度預測市盈率30倍。
至於過去一直全城最淡的中金亦調高了騰訊目標價9元，至412元，惟該行維持「中性」評級。
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