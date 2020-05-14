中芯國際：料全年收入增速15至19%

中芯周三收市後公布業績，周四股價一度爆升逾10%，暫升約8%，報18.7港元，成交額急升至逾36億元。

趙海軍於剛舉行的分析員會議上反覆強調中芯不少製程都有追不上需求的情況，連台積電毫不猶豫看淡的28納米亦可能如是。

他指，即使智能手機出貨量下跌，惟今時今日每部矽含量高了很多；如果晶圓產能不變，每家晶圓廠都會追不上需求。中國今年首4個月生產的智能手機當中，75%有5G晶片，而5G智能手機並非只會搭載用上7納米甚至5納米這些暫時不在中芯製程範圍的中央處理器，其對射頻及電源管理晶片(PMU)的需求大得多，1部至少要有6塊，這會惠及150納米及250納米製程需求翻倍。更何況現在5G手機的攝影像素動輒就達到4,000萬、6,000萬像素，其所需的CMOS圖像感應器自然也會更多。

趙海軍表示，新冠肺炎下客戶會擔心供應鏈斷裂，而由於物流有阻滯，其手上庫存水平依然很低。

另一聯席首席執行官梁孟松表示，中芯會按照客戶需求審慎地適時提高14納米製程(首代FinFET)的產能，其今年晶圓收入佔比只會在低單位數。至於FinFET N+1(不是7納米)，他期望今年底起量產，惟要等待客戶作進一步指示，因為N+1不是通用技術，而是講求貼身滿足客戶需要，因此不會貿然大舉增加其產能，但目前計劃添置的設備大多可以升級發展N+1，畢竟它是讓FinFET工藝平台提升盈利能力的路數。

中芯日前宣布提高今年資本開支預算逾30%至約43億美元，惟首席財務官高永崗表示，公司今年折舊及攤銷指引維持14億美元不變。

至於中芯也可能會像台積電一樣，面臨美國政府以其美國技術含量為由規管其出貨，趙海軍表示，中芯成立20年來一直與供應商及美國商務部保持良好溝通，產能打從第一天開始就不作軍事用途，中芯處事也沒有改變。

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